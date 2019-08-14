Футбол
«Факел» проиграл «Армавиру», «Краснодар-2» победил «Чертаново»Sport24.ru 14:10
«Армавир» набрал 11 очков и поднялся на девятое место, «Факел» с пятью очками остался последним. «Чертаново» на своем поле уступило «Краснодару-2» со счетом 1:2. В составе гостей дубль оформил Даниил Уткин. Московская команда осталась на пятом месте, краснодарцы поднялись на 12-е.
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