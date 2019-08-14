Футбол

«Факел» проиграл «Армавиру», «Краснодар-2» победил «Чертаново»Sport24.ru 14:10

«Армавир» набрал 11 очков и поднялся на девятое место, «Факел» с пятью очками остался последним. «Чертаново» на своем поле уступило «Краснодару-2» со счетом 1:2. В составе гостей дубль оформил Даниил Уткин. Московская команда осталась на пятом месте, краснодарцы поднялись на 12-е.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Уткина помог «Краснодару-2» победить «Чертаново», «Факел» проиграл «Армавиру»

ProstoProSport14:03

«Краснодар-2» обыграл «Чертаново»

Советский спорт13:59

Воронежский «Факел» проиграл «Армавиру» и опустился на последнее место

КП - Воронеж14:15

«Краснодар-2» вырвал победу у «Чертаново», «Армавир» одолел «Факел»

Евро-футбол.ру14:05

«Факел» — «Армавир» — 0:2. Голы и лучшие моменты матча 8-го тура ФНЛ

Sport24.ru21:08

Дубль Уткина принес «Краснодару-2» победу над «Чертаново», «Факел» дома проиграл «Армавиру»

Спорт-Экспресс14:02

Воронежский «Факел» проиграл дома «Армавиру»

Обозреватель Врн13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено в 14:47
Экономика

Сбербанк в I полугодии увеличил выплаты правлению на 5,4%

Сбербанк в первом полугодии 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 888,4 миллиона рублей против 842,5 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.
Обновлено в 11:37
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Жена Антона Макарского обратилась к специалистам из-за проблем с лицом

Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что.
Обновлено в 17:00
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Единоборства

Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Обновлено в 11:58
Здоровье

Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга

Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.
Обновлено в 20:55
Происшествия

Из-за тумана в Екатеринбурге не смогли приземлиться самолеты

Из-за тумана несколько пассажирских самолетов не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэропорт в Тюмень.
Обновлено в 22:54
Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Кино

Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Футбол

Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено в 22:38
Наука

В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека

Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено в 22:35
Футбол

«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту»

"Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".
Обновлено в 15:32
Здоровье

Чеснок под подушкой - решение многих проблем

Всего один зубчик чеснока, который советую положить под подушку на ночь, может решить многие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 21:00
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол

«Ротор» победил «Нефтехимик» и вышел в лидеры ФНЛ

Волгоградский "Ротор" победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги и вышел в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:41
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Космос

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Происшествия

Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

Обновлено в 19:56
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное