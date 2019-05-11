Футбол

«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылетаСпорт-Экспресс вчера в 13:05

"Факел" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Воронежский клуб с 40 очками остался в зоне вылета, столичная команда идет седьмой, в 3 очках от зоны плей-офф.
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Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чертаново» на своем поле

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«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылета

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
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