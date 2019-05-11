Футбол
«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылетаСпорт-Экспресс вчера в 13:05
"Факел" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Воронежский клуб с 40 очками остался в зоне вылета, столичная команда идет седьмой, в 3 очках от зоны плей-офф.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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А вы не забыли отправить заявку на «Инди-битву»?
Выходные по умолчанию предназначены для того, чтобы забыть обо всех делах и наслаждаться покоем или же переменой занятий.
Обновлено в 03:00
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения
В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Я за тебя топлю по полной, - Тимати об очередном выступлении волгоградки на шоу «Песни»
Сегодня вечером, 11 мая, страна увидела очередное выступление участников шоу «Песни» на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 15:57
Спорт
Дзюдоист получил техническое поражение из-за телефона, который выпал из его кимоно во время схватки
Обновлено в 04:03
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено вчера в 00:24
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Авто
Какая скорость автомобиля считается самой экономичной
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Здоровье
Тюменские медсестры отмечают профессиональный праздник
Международный день медицинской сестры 12 мая в Тюменской области празднуют почти 13 тыс. представителей 29 специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала: медсестры, фельдшеры, акушерки, инструктора, лаборанты, фармацевты, техники, регистраторы, статистики.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator
В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава призвал россиян принимать витамины
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал рекомендации по приему витаминов.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18