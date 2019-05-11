Футбол
«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылетаСпорт-Экспресс 13:05
"Факел" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Воронежский клуб с 40 очками остался в зоне вылета, столичная команда идет седьмой, в 3 очках от зоны плей-офф.
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Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
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Многие люди могут долгое время жить с диабетом, даже не подозревая об этом, поскольку признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие.
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Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год.
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Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
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В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека
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Политика
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
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Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
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Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
США оставили без воды посольство Венесуэлы
Одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин рассказала, что водоснабжение в посольстве Венесуэлы власти Соединенных Штатов отключили, что "выкурить отсюда" сторонников Мадуро.
Обновлено в 16:12
Происшествия
МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ
У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Футбол
Бэйл не попал в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»
"Реал" опубликовал список из 19 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
Обновлено в 13:08
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Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем
При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Политика
Адвокат Трампа отменил визит на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.
Обновлено в 10:43