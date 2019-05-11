«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылетаСпорт-Экспресс 13:05

"Факел" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Воронежский клуб с 40 очками остался в зоне вылета, столичная команда идет седьмой, в 3 очках от зоны плей-офф.

«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылета

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