Футбол
«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренераЧемпионат 07:03
Новым главным тренером «Факела», как уже сообщал «Чемпионат», стал Сергей Булатов. В бытность футболистом 47-летний специалист выступал за воронежскую команду. Играл также за «Уралмаш», «Балтику», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Обновлено в 10:03
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики
Обновлено в 04:34
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами
Обновлено в 00:56
Технологии
Агрегаторы такси тестируют систему контроля рабочего времени водителей
Как говорится в пресс-релизе компаний, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сейчас тестируют систему, которая позволит контролировать, сколько водитель такси находится за рулем.
Обновлено в 05:36
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Напомним, что осенью 2017 года сотрудники Еврокомиссии организовали проверку в штаб-квартире BMW в Мюнхене, после того как местные СМИ сообщили о вступлении компании в картельный сговор по системам для очистки выхлопов дизельных двигателей.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Полезна ли сода? О плюсах и минусах приёма грошового лекарства
Порошки и свечи пропали из продажи, но никто не мешает нам пользоваться обычной пищевой содой.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Челнинцы присоединятся к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
7 апреля в Набережных Челнах состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Политика
20 штатов США подали судебные иски на администрацию Дональда Трампа
Судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа подали власти 20 американских штатов.
Обновлено в 19:22
Технологии
Полезные «рекламофобы»: как бизнесу достучаться до пользователей адблокеров
Современные прогрессивные адблокеры скрывают только самые навязчивые баннеры и показывают пользователям все, что они готовы видеть (в соответствии с их выставленными настройками).
Обновлено в 07:18
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено в 11:37
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Общество
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено в 17:38