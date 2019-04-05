Футбол

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренераЧемпионат 07:03

Новым главным тренером «Факела», как уже сообщал «Чемпионат», стал Сергей Булатов. В бытность футболистом 47-летний специалист выступал за воронежскую команду. Играл также за «Уралмаш», «Балтику», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).
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«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера

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«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

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«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Sportbox.RU06:28

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Булатов

Обозреватель Врнвчера в 17:29
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