Футбол

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренераЧемпионат 07:03

Новым главным тренером «Факела», как уже сообщал «Чемпионат», стал Сергей Булатов. В бытность футболистом 47-летний специалист выступал за воронежскую команду. Играл также за «Уралмаш», «Балтику», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).
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Раскачали лодку. В «Факеле» сменился главный тренер

Вести Воронеж06:16

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов

РИА Воронеж06:45

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера

Чемпионат07:03

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Матч ТВ06:28

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Sportbox.RU06:28

«Факел» назначил Булатова главным тренером команды

Спорт-Экспресс07:14

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Булатов

Обозреватель Врнвчера в 17:29
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

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Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

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Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца

Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.
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Авто

Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью

На чешском сайте Teslicka CZ была опубликована видеозапись, где электрический автомобиль Tesla Model X проходит испытания грязью.
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Футбол

Саутгемптон — Ливерпуль 1:3

"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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Гаджеты

NVIDIA умалчивает о замедлении видеокарт GeForce MX250

Ресурс NotebookCheck сообщает, что компания NVIDIA выпустила две версии графического адаптера GeForce MX250.
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Политика

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Обновлено вчера в 06:58
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 05:00
Политика

Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического значения

Страны договорились о сотрудничестве в сфере нефтяной промышленности, финансов, сельского хозяйства, торговли, культуры, образования, науки и техники В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического характера, пишет ТАСС.
Обновлено в 13:22
Политика

Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского

Обновлено в 10:01
Происшествия

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»

Обновлено в 11:23
Происшествия

Полковник Захарченко обвинил высокопоставленных прокуроров в клевете

Бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении замгенпрокурора Виктора Гриня и генерала надзорного ведомства Сергея Бочкарева.
Обновлено в 15:18
Политика

Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
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Бой Усика и Такама состоится 25 мая

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Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
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Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро

«Мосгортранс» организует компенсационные автобусные маршруты (КМ). С 6 апреля будет ограничено движение автомобильного транспорта в районе закрытых станций метро.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
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Космос

Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено в 11:59
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Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
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Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
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Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
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Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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