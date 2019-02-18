Футбол
«Факел» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛREGNUM 08:00
Воронежский «Факел» одержал победу над «Краснодаром-2» в матче Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Обновлено в 07:36
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери
Ленинский районный суд Иркутска приговорил больную ВИЧ женщину к году исправительных работ после смерти ее дочери из-за вируса.
Обновлено в 10:48
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 6-летнего ребенка, который провел всю ночь на территории московского заповедника "Лосиный остров".
Обновлено в 09:53
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии
Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Политика
Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского
Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 10:38
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Часть жилого дома обрушилась на Урале
В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд снял арест со 142 тысяч рублей и машины Сергея Удальцова
Мосгорсуд отменил арест 142 тысяч руб. и автомобиля Opel, которые принадлежат координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:08
Политика
Кремль озвучил место оглашения послания Путина Федеральному собранию
«Опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию
Обновлено в 05:04
Политика
В ЕС договорились об антироссийских санкциях
Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине
Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ.
Обновлено в 07:13
Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.
Обновлено в 04:40
Культура
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
Обновлено в 09:44
Общество
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В центре Донецка произошла серия взрывов
В центре Донецка, недалеко от государственных учреждений самопровозглашённой Донецкой народной республики и отеля, где живут члены миссии ОБСЕ, произошло три взрыва.
Обновлено в 04:28
Общество
Жители России увидят суперлуние 19 февраля
Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Экономика
Минфин прогнозирует рост долга регионов в 1,3 раза к 2022 году
Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на начало 2019 года составил 2,206 трлн руб. В Минфине сообщили, что к 1 января 2022 года он может увеличиться в 1,3 раза — до 2,907 трлн руб. Такие данные были представлены ведомством на заседании комитета по бюджету Госдумы в рамках обсуждения законопроекта о классификации регионам по уровням риска с учетом их долговой нагрузки.
Обновлено в 10:47
Политика
Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Футбол
«Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ
Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую "Рому", сообщает Calciomercatoweb.
Обновлено в 10:20
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика
«Кортеж» Путина показали изнутри
Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.
Обновлено в 07:15
Политика
Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Дети пострадали при обрушении балкона на севере Москвы
Обновлено в 11:23