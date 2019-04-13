Футбол
«Факел» обыграл «Краснодар-2» благодаря голу ЛебеденкоСпорт-Экспресс 09:24
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|25′
Игорь Лебеденко
|65′
Сергей Божин
Igor Paradin Alexandrovich
|69′
"Факел" добился выездной победы над "Краснодаром-2" в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1. В составе воронежского клуба отличились форвард Игорь Лебеденко и защитник Сергей Божин. У хозяев гол забил игрок обороны Игорь Парадин.
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