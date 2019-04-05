Футбол

«Факел» назначил Булатова главным тренером командыСпорт-Экспресс 07:14

Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
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Раскачали лодку. В «Факеле» сменился главный тренер

Вести Воронеж06:16

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Sportbox.RU06:28

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера

Чемпионат07:03

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Матч ТВ06:28

«Факел» назначил Булатова главным тренером команды

Спорт-Экспресс07:14

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов

РИА Воронеж06:45

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Булатов

Обозреватель Врнвчера в 17:29
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Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 03:52
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Футбол

7 футболистов «Челси» посетили ночной клуб перед игрой с «Вест Хэмом»

Обновлено в 07:47
Политика

Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Авто

«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения

42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало

Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено в 07:08
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено в 08:09
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Здоровье

Здоровую жительницу Таганрога признали психбольной

В Таганроге здоровую женщину признали психбольной. Теперь она через суд пытается добиться отмены диагноза.
Обновлено в 07:35
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов

Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.
Обновлено в 08:44
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Происшествия

На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Общество

На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг

В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года

«Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.
Обновлено в 05:59
Хоккей

В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф

Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Авто

Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре

Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено в 07:26
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин и Эрдоган откроют перекрёстный Год культуры России и Турции

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Коми локализовали крупный пожар в жилом доме

Обновлено в 07:30
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Сергей Александрович Булатов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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