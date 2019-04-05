«Факел» назначил Булатова главным тренером командыСпорт-Экспресс 07:14

Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Политика В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Политика Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.

Авто «Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения 42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Происшествия В Тверском суде Москвы произошла массовая драка В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

Здоровье Здоровую жительницу Таганрога признали психбольной В Таганроге здоровую женщину признали психбольной. Теперь она через суд пытается добиться отмены диагноза.

Политика Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.

Политика Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.

Происшествия На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Общество На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.

Здоровье Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года «Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.

Хоккей В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.

Авто Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.