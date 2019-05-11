Футбол

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛМатч ТВ 13:00

Матч 36-го тура ФНЛ между «Факелом»и «Чертаново» не выявил победителя. На 13-й минуте счет удалось открыть нападающему гостей Дмитрию Цыпченко. В самом начале второго тайма воронежцы отыгрались благодаря точному удару полузащитника Артема Молодцова.
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Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чертаново» на своем поле

РИА Воронеж14:47

«Чертаново» и «Факел» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

РИА Новости13:18

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

Матч ТВ13:00

«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылета

Спорт-Экспресс13:05

«Чертаново» не сумело обыграть «Факел»

Чемпионат12:58

«Факел» и «Чертаново» сыграли вничью в 36-м туре ФНЛ

Sport24.ru13:04

Футболиста «Факела» удалили с поля за поведение в матче с «Чертаново»

Блокнот Воронеж13:05
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