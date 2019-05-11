Футбол

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛМатч ТВ 13:00

Матч 36-го тура ФНЛ между «Факелом»и «Чертаново» не выявил победителя. На 13-й минуте счет удалось открыть нападающему гостей Дмитрию Цыпченко. В самом начале второго тайма воронежцы отыгрались благодаря точному удару полузащитника Артема Молодцова.
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«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылета

Спорт-Экспресс13:05

«Факел» и «Чертаново» сыграли вничью в 36-м туре ФНЛ

Sport24.ru13:04

«Факел» в Воронеже сыграл вничью с «Чертаново»

Обозреватель Врн12:52

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

Матч ТВ13:00

«Чертаново» не сумело обыграть «Факел»

Чемпионат12:58

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

Sportbox.RU13:00

Футболиста «Факела» удалили с поля за поведение в матче с «Чертаново»

Блокнот Воронеж13:05
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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Обновлено в 10:03
Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Обновлено в 12:35
Авто

Maserati лишатся двигателей Ferrari

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
Футбол

Енисей — Краснодар 0:4

Обновлено в 08:52
Культура

Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Авто

Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Наука

Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами

Обновлено в 09:26
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Политика

США снова отказали в визе российским дипломатам

США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 04:07
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Болгарии

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.
Обновлено в 11:45
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика

Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Обновлено в 12:54
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

Обновлено в 07:45
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Воронежа. Основан в 1947 году, получил нынешнее название в 1977 году. Выступал в Высшей лиге СССР в 1961 и 1985, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах.
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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