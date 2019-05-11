«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛМатч ТВ 13:00

Матч 36-го тура ФНЛ между «Факелом»и «Чертаново» не выявил победителя. На 13-й минуте счет удалось открыть нападающему гостей Дмитрию Цыпченко. В самом начале второго тайма воронежцы отыгрались благодаря точному удару полузащитника Артема Молодцова.

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

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