"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0). Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.

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