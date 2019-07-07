Футбол
Факел — Торпедо (Москва) 0:1Спорт-Экспресс 13:54
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0). Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.
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