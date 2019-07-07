"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0). Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.

Все про Спорт ру

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".

Политика «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Общество В правительстве Забайкалья произошли новые назначения Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с 8 июля утвержден Олег Кузнецов.

Политика Трамп ответил на критику британского посла в США Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Энергетика Названы цены на бензин после налогового манёвра Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.

Экономика В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Футбол Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.

Политика Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.

Общество «Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».

Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!» Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Здоровье Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.

Политика Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.