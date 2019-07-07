Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1Спорт-Экспресс вчера в 13:54

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
"Торпедо" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграло "Факел" (1:0). Дебют Игнашевича: стадион в Воронеже чуть не смыло Для черно-белых эта встреча стала первой в первенстве России после выхода из ПФЛ, где команда провела четыре предыдущих сезона.
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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