Футбол
Факел — Чертаново 0:0Советский спорт 11:50
В матче третьего тура первенства ФНЛ Мордовия дома обыграла Спартак-2 1:0. Победу саранчанам принес Константин Базелюк.
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Футбол
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