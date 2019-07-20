Футбол

Факел — Чертаново 0:0Советский спорт 11:50

Факел — Чертаново
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
В матче третьего тура первенства ФНЛ Мордовия дома обыграла Спартак-2 1:0. Победу саранчанам принес Константин Базелюк.
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