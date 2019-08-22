Еще недавно казалось, что Наргиз Закирову и ее продюсера связывают не только рабочие отношения, но и дружба. Однако на поверку все оказалось не так — Максим Фадеев со скандалом расстался с артисткой и запретил ей исполнять ранее написанные для нее хиты.

с чего всё началось

Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

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