Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песниГлавный региональный 09:06
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
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с чего всё началось
Еще недавно казалось, что Наргиз Закирову и ее продюсера связывают не только рабочие отношения, но и дружба. Однако на поверку все оказалось не так — Максим Фадеев со скандалом расстался с артисткой и запретил ей исполнять ранее написанные для нее хиты.StarHit.ru05:00
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Концертный директор Сергей Лавров: Я первый сказал, что Наргиз невменяемая
Собеседник20 августа в 00:04
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