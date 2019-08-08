Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с НаргизРоссийская газета 05:43
По словам Наргиз, все началось еще 16 июля. В тот день певица получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить исполнять музыкальные произведения Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.
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с чего всё началось
Певица на своей странице в Instagram пообещала поклонникам, что обязательно приедет в города, где должны были пройти её концерты, но уже со своей музыкой.Газета Кемерова05:10
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика
Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21
Футбол
Йон Фьолусон: «Краснодар» сделал все, что мог в матче с «Порту»
Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не стал жаловаться на судейство и заявил, что ждет тяжелой ответной игры.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор
Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.
Обновлено в 04:56
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации
Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.
Обновлено в 06:34
Спорт
Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме
Обновлено вчера в 07:26
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Политика
В МИД России прокомментировали события в Киргизии
Попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, заявила 8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08