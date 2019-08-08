Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с НаргизРоссийская газета 05:43

По словам Наргиз, все началось еще 16 июля. В тот день певица получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить исполнять музыкальные произведения Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.
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с чего всё началось
Певица на своей странице в Instagram пообещала
 поклонникам, что обязательно приедет в города, где должны были пройти её концерты, но уже со своей музыкой.
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