Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости вчера в 03:41
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Обновлено вчера в 14:33
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
Составлен рейтинг самых грязных городов России
Обновлено в 06:08
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Тарифы на мобильную связь для крымчан «заморожены»
Ранее оператор сообщил, что тарифы на мобильную связь для жителей Крыма, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)», будут повышены 12 августа текущего года.
Обновлено в 02:31
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Культура
В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма «Чужой»
Обновлено вчера в 09:56
Культура
Lego выпустит конструктор «Друзья» в честь 25-летия сериала
«Друзья» празднуют 25-ю годовщину премьеры шоу на NBC.
Обновлено в 04:42
Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
После взрыва под Архангельском местные жители раскупили весь йод
По словам фармацевтов, спрос на йод может быть связан с взрывом в районе деревни Ненокса, который случился 8 августа на военном полигоне.
Обновлено в 04:11
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак»
Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено в 05:50