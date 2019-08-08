Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество «Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.

Политика Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Политика Тарифы на мобильную связь для крымчан «заморожены» Ранее оператор сообщил, что тарифы на мобильную связь для жителей Крыма, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)», будут повышены 12 августа текущего года.

Общество Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Футбол Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика Атамбаев отказался сотрудничать со следствием Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.

Политика Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия После взрыва под Архангельском местные жители раскупили весь йод По словам фармацевтов, спрос на йод может быть связан с взрывом в районе деревни Ненокса, который случился 8 августа на военном полигоне.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 кг За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.

Энергетика Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн).

Футбол Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак» Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.