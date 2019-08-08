Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости 03:41
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда на скорой
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо на заседании, ее увезли из суда на скорой помощи.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Политика
Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов
«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).
Обновлено в 11:11
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Культура
В Севастополе воссоздадут ретро-купания на Хрустальном пляже
Обновлено вчера в 08:38
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер
Прощание с fashion-директором ЦУМа и вице-президентом Mercury Аллой Вербер состоится в Торонтно утром 12 августа, сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.
Обновлено в 11:25
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
В Южном Йемене сепаратисты Южного переходного совета (ЮПС) призвали к свержению правительства президента страны Абд Раббу Мансура Хади.
Обновлено в 01:47
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02