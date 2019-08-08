Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости 03:41

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Армия и оружие

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