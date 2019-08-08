Музыка
Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости 03:41
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
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