Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости вчера в 03:41

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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с чего всё началось
Певица на своей странице в Instagram пообещала
 поклонникам, что обязательно приедет в города, где должны были пройти её концерты, но уже со своей музыкой.
Газета Кемеровавчера в 05:10

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Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым

РИА Новости09:58

Наргиз Закирова намерена подать в суд на продюсерский центр Максима Фадеева

Вокруг ТВвчера в 15:45

Наргиз будет судиться с Фадеевым из-за срыва концертного тура

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Наргиз Закирова готова судиться с Максимом Фадеевым

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Промоутер рассказал, почему Фадеев разорвал контракт с Наргиз

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Юрист Наргиз: «Максим Фадеев ограничил ее творчество»

StarHit.ruвчера в 13:30

Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

7Дней.рувчера в 07:30
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон

Максим Фадеев «выключил» звезду Наргиз Закировой

Вести.UZвчера в 06:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым

Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту

Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

Отмечается, что суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье

Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

Обновлено в 06:31
Политика

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Космос

Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области

Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован

Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие

В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ

Обновлено в 02:21
Происшествия

Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга

Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Кино

У героев «Игры престолов» обнаружили исторические прототипы

Знаменитый сериал "Игра престолов", чей седьмой сезон РЕН ТВ полностью покажет в это воскресенье, может спровоцировать новую волну интереса к Средневековью.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге

Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену.
Обновлено в 11:17
Общество

Мама Юрия Шевчука скончалась в Уфе

Обновлено в 05:46
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено вчера в 07:37
Финансы

Канадский банк простил клиентам долги по кредиткам

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Политика

Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса

МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Политика

В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit

В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 21:03
Общество

Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов

Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск на бывшего мужа в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут Telegraph и The Times.
Обновлено в 11:44
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