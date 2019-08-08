Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с НаргизРИА Новости вчера в 03:41
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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с чего всё началось
Певица на своей странице в Instagram пообещала поклонникам, что обязательно приедет в города, где должны были пройти её концерты, но уже со своей музыкой.Газета Кемеровавчера в 05:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым
Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту
Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании
Отмечается, что суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Космос
Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области
Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ
Обновлено в 02:21
Происшествия
Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга
Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Кино
У героев «Игры престолов» обнаружили исторические прототипы
Знаменитый сериал "Игра престолов", чей седьмой сезон РЕН ТВ полностью покажет в это воскресенье, может спровоцировать новую волну интереса к Средневековью.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге
Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену.
Обновлено в 11:17
Общество
Мама Юрия Шевчука скончалась в Уфе
Обновлено в 05:46
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
Обновлено вчера в 07:37
Финансы
Канадский банк простил клиентам долги по кредиткам
В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Политика
В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit
В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов
Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск на бывшего мужа в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут Telegraph и The Times.
Обновлено в 11:44