с чего всё началось

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

Футбол Тун — Спартак 2:3 Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.

Происшествия Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании Отмечается, что суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.

Шоу-бизнес Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.

Происшествия Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.

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Политика В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

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Происшествия Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.

Происшествия Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.

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Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

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Происшествия Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге Мэра города Туапсе Владимира Зверева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при выделении земли местному бизнесмену.

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