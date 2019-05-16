Музыка
Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»Версия.Инфо 22:31
Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу. Продюсер Максим Фадеев прокомментировал эту ситуацию.
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Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию. Я уверен, что они точно так же являлись жертвами ситуации… Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения.
— Максим Фадеев, композиторФАН 21:01
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Фадеев похвалил «Первый канал» за решение аннулировать результаты шоу «Голос. Дети»
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