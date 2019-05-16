Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»RT на русском 08:56

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети» аннулировать его результаты. «Я уважаю тех, кто признаёт ошибки.
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Максим Фадеев
Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения. Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно.
— Максим Фадеев, композиторПолитическая Экспертиза 10:01

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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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