Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»RT на русском 08:56

Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения. Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно.

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети» аннулировать его результаты. «Я уважаю тех, кто признаёт ошибки.

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Музыка Владелец шоу «Голос. Дети» прокомментировал отмену итогов финала Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

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