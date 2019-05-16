Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»Дни24 вчера в 10:43

Максим Фадеев отметил, что всегда уважал тех, кто склонен признавать ошибки. При этом продюсер не считает, что «Первый канал» подстроил такие результаты. «Они точно так же являются жертвами ситуации», - констатирует создатель группы SEREBRO.

Общество Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.

Армия и оружие Трамп признался, что не хочет войны с Ираном Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

Футбол «Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».

Экономика Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Происшествия В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta дилерам Первые товарные экземпляры универсалов Lada Granta Cross начали поступать в автосалоны официальных дилеров.

Космос SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

Авто Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.

Музыка The Rolling Stones возобновляет тур после выздоровления Мика Джаггера Британская рок-группа The Rolling Stones начнет отложенный из-за перенесенной операции на сердце ее вокалиста Мика Джаггера концертный тур по США и Канаде 21 июня в Чикаго.

Футбол Месси получил правительственную награду Каталонии Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.

Гаджеты Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.

Общество Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Политика Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Экономика Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.

Происшествия Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.

Гаджеты Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.

Гаджеты OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580 Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.