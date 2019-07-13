Политика

Facebook заплатит FTC пять миллиардов долларовiXBT.com 04:47

Facebook удалось достичь соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) по вопросу нарушений конфиденциальности данных пользователей социальной сети. Как и ожидалось, члены комиссии одобрили условия урегулирования, включающие штраф в размере 5 миллиардов долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Facebook заплатит FTC пять миллиардов долларов

iXBT.com04:47

ФТС наложила взыскание на Facebook в 5 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 19:57

WSJ: Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

Телеканал RTVIвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Обновлено в 04:19
Здоровье

Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом

В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
Обновлено в 00:20
Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 03:58
Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Общество

На основе истории сестер Хачатурян поставят спектакль

Обновлено в 07:00
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского

В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Зеленский расстроился, что главный налоговик принимает его за идиота

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к и.о. главы государственной фискальной службы Александру Власову с требованием написать заявление об отставке.
Обновлено в 07:12
Авто

Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете

TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено в 04:28
Политика

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Член комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что кандидаты в депутаты Мосгордумы получат копии документов об итогах проверки собранных ими подписей в субботу и воскресенье - как и предусматривает закон, не позднее чем за два дня до заседания комиссии, назначенного на 16 июля.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Подозреваемый в зверском убийстве стюардессы раскрыл обстоятельства преступления

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Петербурге студент колледжа требовал секса от 10-летней девочки

Мать ребенка обратилась в полицию В Санкт-Петербурге молодой человек требовал секса от 10-летней девочки, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:31
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Футбол

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура российского молодежного первенства.
Обновлено в 07:11
Хоккей

Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей

Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Футбол

В Волгограде начался Большой фестиваль футбола

Обновлено в 06:56
Футбол

Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Кильяне Мбаппе, сообщает Le10 Sport. находится в постоянном контакте с 20-летним французом.
Обновлено в 05:51
Политика

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Обновлено вчера в 17:55
Авто

Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов

Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Четыре человека пострадали на пожаре в воинской части под Саратовом

Сегодня на территории воинской части Вольского района Саратовской области на пожаре пострадали четыре человека.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом

Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральная торговая комиссия
Независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей и, в частности, следящее за соблюдением антимонопольного законодательства. Комиссия образована в 1914 г. по закону «О Федеральной торговой комиссии», принятому президентом Вудро Вильсоном. Тресты и монополизация были одной из главных вещей, с которыми боролись в эру прогрессивизма. C момента создания комиссия следит за соблюдением закона Клейтона и других антимонопольных актов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное