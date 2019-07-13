Политика
Facebook заплатит FTC пять миллиардов долларовiXBT.com 04:47
Facebook удалось достичь соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) по вопросу нарушений конфиденциальности данных пользователей социальной сети. Как и ожидалось, члены комиссии одобрили условия урегулирования, включающие штраф в размере 5 миллиардов долларов.
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WSJ: Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд
Телеканал RTVIвчера в 18:59
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
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Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
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Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом
В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
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Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 03:58
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
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Общество
На основе истории сестер Хачатурян поставят спектакль
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Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
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Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Зеленский расстроился, что главный налоговик принимает его за идиота
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к и.о. главы государственной фискальной службы Александру Власову с требованием написать заявление об отставке.
Обновлено в 07:12
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено в 04:28
Политика
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни
Член комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что кандидаты в депутаты Мосгордумы получат копии документов об итогах проверки собранных ими подписей в субботу и воскресенье - как и предусматривает закон, не позднее чем за два дня до заседания комиссии, назначенного на 16 июля.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
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Происшествия
Подозреваемый в зверском убийстве стюардессы раскрыл обстоятельства преступления
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Петербурге студент колледжа требовал секса от 10-летней девочки
Мать ребенка обратилась в полицию В Санкт-Петербурге молодой человек требовал секса от 10-летней девочки, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:31
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Обновлено в 04:47
Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура российского молодежного первенства.
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Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
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Футбол
В Волгограде начался Большой фестиваль футбола
Обновлено в 06:56
Футбол
Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в «Реал»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Кильяне Мбаппе, сообщает Le10 Sport. находится в постоянном контакте с 20-летним французом.
Обновлено в 05:51
Политика
Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство
Обновлено вчера в 17:55
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Четыре человека пострадали на пожаре в воинской части под Саратовом
Сегодня на территории воинской части Вольского района Саратовской области на пожаре пострадали четыре человека.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом
Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.
Обновлено в 06:36