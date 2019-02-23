Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 ФевраляИзвестия вчера в 21:02

Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом блогер рассказал в сети «ВКонтакте».

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Политика Порошенко случайно назвал Украину агрессором Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

Армия и оружие ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.

Происшествия Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.

Общество Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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