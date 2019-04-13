Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
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Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
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