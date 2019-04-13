Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Обновлено в 05:52
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма
Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Единоборства
Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы
Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Политика
Индия надеется избежать санкций США из-за российского оружия
Индийские власти рассчитывают, что покупка российских зенитно-ракетных систем С-400 не станет поводом для санкций со стороны США.
Обновлено в 04:28
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Экономика
«Атомэнергопром» в 2018 г удвоил совокупную прибыль по МСФО
Общая совокупная прибыль предприятий группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО в 2018 году выросла вдвое, до 228,5 миллиардов рублей, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Новая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ
В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Политика
ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник
ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика
В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко
В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55