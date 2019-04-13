Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика
Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
Обновлено в 08:35
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»
Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Путешествия
Названы самые популярные города для поездок на поезде
Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
Технологии
Biostar рассказала, какие модели видеокарт подделывают
Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Biostar рассказал на своём официальном сайте про поддельные видеокарты GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Фильм "Братство" не выйдет в прокат 9 мая, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 09:59
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:04
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
Появились фото праворульной LADA 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии
Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО".
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Космос
Обнаружены новые доказательства жизни на Венере
Обновлено в 08:17
Хоккей
ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й перерыв)
Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Обновлено в 08:42