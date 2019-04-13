Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время контртеррористической операции в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:20
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:41
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Кривом Роге после дождя обрушилась часть монумента «Победа»
Часть бетонной конструкции монументального комплекса "Победа" в украинском Кривом Роге обрушилась после дождя, пострадавших нет, сообщает местный сайт "Первый Городской".
Обновлено в 06:05
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие
Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Авто
Эксперты озвучили главные критерии выбора автомобиля
Отзывы таксистов, как оказалось, имеют решающее значение при выборе автомобиля для 9% опрошенных.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Компании Google и Huawei договорились урегулировать коллективный иск, поданный от имени пользователей смартфона Nexus 6P в США.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Экс-министр обороны Украины Гриценко объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск.
Обновлено вчера в 05:22
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Политика
Экс-советник Трампа хочет получить полный текст доклада Мюллера
Расследование Роберта Мюллера: 24 марта Мюллер опубликовал результаты своего расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04