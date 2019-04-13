Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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СМИ: Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

RT на русскомвчера в 20:31

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

РБКвчера в 22:38

Facebook за три года в четыре раза увеличил расходы на охрану Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:14

Facebook потратила на безопасность Цукерберга около $20 млн в 2018 году

Известиявчера в 20:41

Расходы на охрану главы Фейсбука Марка Цукерберга за последние три года выросли в 4 раза

Эхо Москвы04:30

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Газета.Ruвчера в 20:03

CNBC: Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн

ТАССвчера в 19:52
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Марк Цукерберг
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Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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