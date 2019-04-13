Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
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Происшествия
Женщина погибла при взрыве на заводе в Донбассе
На украинском Лисичанском желатиновом заводе произошел взрыв, погибла сотрудница предприятия.
Обновлено в 10:42
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Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Джон Купер: «Когда ваш менталитет основан в желании забить как можно больше, то такие вещи могут произойти»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер дал комментарий после поражения от «Коламбуса» (3:4) в первом матче серии Кубка Стэнли.
Обновлено 11 апреля в 03:20
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Общество
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров
Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Футбол
Крылья Советов — Рубин 1:0
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Обновлено в 12:00
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Оренбург» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 09:02
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Общество
Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров
Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59