Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 03:18
Технологии
Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США
На деле оказался настоящим проклятием для своих создателей и позором всей атомной отрасли Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Обновлено вчера в 13:55
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Первый день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке завершился короткой программой у мужчин.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan превратили в ралли-кар
Unicorn V3 построен на базе Lamborghini Huracan LP610-4.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Лион» в гостях проиграл «Нанту»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
«Милан» и «Рома» интересуются полузащитником «Аякса»
"Милан" и "Рома" являются претендентами на полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, информирует источник.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено вчера в 08:45
Политика
ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник
ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В Челябинске сегодня будет облачно, пройдет небольшой дождь
Отдельные порывы достигнут 12 м / с. В Челябинской области также ожидается облачная погода, местами небольшие дожди, на севере региона — умеренные.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Футбол
Арнор Сигурдссон: Испытываю сумасшедший профессиональный голод
Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод! передает слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Наука
Ученые впервые измерили абсолютное ничто
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено вчера в 14:13