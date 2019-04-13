Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова
По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
В ночь с 12 на 13 апреля боксер Василий Ломаченко проведет защиту своих поясов WBA и WBO.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться
Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
2-летний сын сдал отца приставам Коркино
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Обновлено вчера в 09:34
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Здоровье
Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ
Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено 11 апреля в 23:29