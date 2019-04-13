Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

РБКвчера в 22:38

Цукерберг увеличил расходы на личную охрану

News.ruвчера в 21:36

CNBC: Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн

ТАССвчера в 19:52

Facebook потратила на безопасность Цукерберга около $20 млн в 2018 году

Известиявчера в 20:41

СМИ: Facebook за год потратила $20 млн на охрану Цукерберга

RT на русскомвчера в 20:31

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Газета.Ruвчера в 20:03

Facebook за три года в четыре раза увеличил расходы на охрану Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:14
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

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Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
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Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
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Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
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2-летний сын сдал отца приставам Коркино

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
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На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
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Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО

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Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
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Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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