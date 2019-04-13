Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану ЦукербергаРБК вчера в 22:38
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия
В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:23
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения домов в Рио-де-Жанейро
В районе Музема в Рио-де-Жанейро в результате обрушения двух жилых домов погибли два человека, еще восемь пострадали.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Зрители решили, что происходящее на сцене является частью шоу. Комику вызвали скорую помощь, но к ее приезду Когнито скончался.
Обновлено в 02:38
Общество
Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине
Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Общество
Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности
Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены
Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив резко похудела
Обновлено в 01:36
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Пиотровский поддержал идею введения туристического сбора в Петербурге
Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал главе государства Владимиру Путину об идее введения туристического сбора для иностранных гостей нашего города.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»
Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39
Экономика
Southwest Airlines отказалась от использования Boeing 737 MAX
Американская авиакомпания Southwest Airlines отказалась от использования самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 10:15
Авто
Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля
У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Политика
Пушков оценил обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт
Ефимова, Чупков и Рылов отобрались на ЧМ по итогам чемпионата России
Квалификационным стартом для отбора на ЧМ стал чемпионат России в Москве: спортсменам нужно было проплыть быстрее установленного норматива и занять либо 1-е, либо 2-е место.
Обновлено вчера в 14:02