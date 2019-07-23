Экономика
Facebook выплатит $5 млрд за нарушенияНародные новости вчера в 18:33
Руководство социальной сети Facebook выплатит 5 млрд долларов за нарушения в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
Комсомольская правдавчера в 16:39
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Футбол
Сутормин пожаловался на жесткость тоннеля в «Зените»
Сутормин отметил, что в «Оренбург» у них тоже был такая традиция, но в «Зенита» тоннель оказался другим.
Обновлено в 03:22
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Политика
Олег Шеин вышел из гонки на выборах губернатора Астраханской области
Основой проблемой, как прогнозировали аналитики, для справедливоросса, депутата Госдумы Олега Шеина стал муниципальный фильтр.
Обновлено в 02:57
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие
Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 04:47
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Дагестане четырехлетняя девочка умерла от побоев мачехи
Обновлено вчера в 18:25
Технологии
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса
Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Daimler разработал аппаратный криптокошелек для автомобилей
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Общество
В Сети появился самый короткий тест на IQ
В Сети опубликован самый короткий IQ-тест, который состоит всего из трех математических задачек.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33