Экономика
Facebook выплатит $5 млрд за нарушенияНародные новости вчера в 18:33
Руководство социальной сети Facebook выплатит 5 млрд долларов за нарушения в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
Комсомольская правдавчера в 16:39
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Honor 20 Pro получил розово-фиолетовое цветовое оформление
Компания Honor всегда радует поклонников бренда новыми цветовыми решениями. На этот раз розово-фиолетовое оформление получил Honor 20 Pro.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Выпущен самый мощный смартфон в мире
Фирма Asus произвела игровой смартфон ROG Phone II, который эксперты назвали самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Банки предупредили о резком сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков «Россия» направила в Федеральную налоговую службу письмо, в котором содержится предупреждение о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 01:40
Кино
Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
Директор «Порту» считает «Краснодар» непростым соперником
Фернанду Гомеш, занимающий пост директора скаутингового департамента "Порту" прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых португальцам достался российский "Краснодар", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Футбол
Защитник Лаксальт может перейти из «Милана» в «Зенит»
Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato.
Обновлено в 01:07
Космос
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32