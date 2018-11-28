Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 годаКоммерсантъ00:49
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании. Нововведение коснется всех рекламных аккаунтов, у которых Россия указана как страна компании.
Коммерсантъ00:49
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