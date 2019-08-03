Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsAppВести.Ru 13:20
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал The Information.Forbes06:04
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Общество
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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
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Обновлено в 10:14
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Происшествия
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири
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Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»
Обновлено в 13:39
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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Обновлено в 12:35
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
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Происшествия
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
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Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
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Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор
В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19