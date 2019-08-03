с чего всё началось

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Автоспорт Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019 В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.

Политика Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.

Происшествия В ДТП на Волжской ГЭС погибли два человека, еще шесть пострадали Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека - пассажиры "ВАЗа", еще шестеро, включая пятилетнего ребенка, пострадали.

Культура Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.

Политика Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей» Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Политика Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Происшествия Митинг в Петербурге начался с провокаций Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Армия и оружие Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири Авиация Минобороны в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. га горящих лесов в Сибири.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.

Армия и оружие В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Футбол Чемпион мира по футболу Шюррле дебютировал за «Спартак» Немецкий полузащитник Андре Шюррле дебютировал за московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Шоу-бизнес Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.

Общество В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.

Гаджеты Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.