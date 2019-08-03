Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsAppВести.Ru 13:20

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал
 The Information.
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