Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsAppВести.Ru 13:20

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал
 The Information.
Forbes06:04

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Instagram и WhatsApp сменят название

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Facebook собирается переименовать Instagram и WhatsApp

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В приложениях Instagram и WhatsApp появится пометка «от Facebook»

The GEEKвчера в 19:03
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Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Графен помог стабилизировать двумерные материалы

Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
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Для заклейки камеры рекомендуют изоленту, так как она не оставляет следы клея подобно скотчу Роскачество призывает россиян усилить меры по "цифровой гигиене" - для защиты от киберпреступников, помимо установки антивируса и обновленния ПО, стоит заклеивать камеру и микрофон на гаджетах.
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Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
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Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Обновлено вчера в 15:58
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Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
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Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

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"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.
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Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря

5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
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