с чего всё началось

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.

Происшествия МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

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Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Наука Графен помог стабилизировать двумерные материалы Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Для заклейки камеры рекомендуют изоленту, так как она не оставляет следы клея подобно скотчу Роскачество призывает россиян усилить меры по "цифровой гигиене" - для защиты от киберпреступников, помимо установки антивируса и обновленния ПО, стоит заклеивать камеру и микрофон на гаджетах.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

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Футбол Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили» Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

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Космос Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря 5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.