с чего всё началось

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

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Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Происшествия 828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.

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Общество В Петербурге пройдет митинг с московским «акцентом» 24 июля на площади Ленина уже состоялся митинг за честные выборы и против произвола муниципальных избиркомов в Петербурге, которые были массово уличены в нарушениях и попытках не допустить кандидатов до выборов.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

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Кино В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.