с чего всё началось

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения. Об этом сообщает издание The Information. В App Store и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp в названии приложений в скором времени появится приписка "от Facebook".

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Общество Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения Затопленными оказались около 11 тысяч жилых домов в более чем ста населенных пунктах, пострадали 49 участков дорог и 22 моста.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Политика Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Происшествия В ДТП в Курганской области погибли четыре человека В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Футбол Витесс — Аякс 2:2 По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Технологии Чем могут заправить самолёт? «Например, в пробах топлива, которым в августе 2018 г. были заправлены два самолёта в одном из российских аэропортов, нашли полисилоксан (силикон) – такое может быть, если топливо фальсифицировали», – рассказали «АиФ» в пресс-службе Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА).

Общество В России исчезнут десятки профессий В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.

Общество В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.