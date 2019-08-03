Интернет
Instagram и WhatsApp переименуютLife.ru вчера в 12:24
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения. Об этом сообщает издание The Information. В App Store и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp в названии приложений в скором времени появится приписка "от Facebook".
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал The Information.Forbesвчера в 06:04
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В WhatsApp и Instagram вскоре может появиться пометка «from Facebook»
Актуальные Новостивчера в 01:51
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Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
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Энергетика
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Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Происшествия
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Чем могут заправить самолёт?
«Например, в пробах топлива, которым в августе 2018 г. были заправлены два самолёта в одном из российских аэропортов, нашли полисилоксан (силикон) – такое может быть, если топливо фальсифицировали», – рассказали «АиФ» в пресс-службе Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА).
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В России исчезнут десятки профессий
В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.
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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
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Происшествия
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В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
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Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
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Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено вчера в 07:33