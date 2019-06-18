Facebook представила криптовалюту LibraВести.Финанс 07:03

с чего всё началось

Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.

Политика По данным опроса, в Раду могут пройти пять партий Пять политических сил прошли бы в Верховную раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, наиболее популярны "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют данные исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Политика «Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.

Политика Жесткие меры за провокации с наркотиками пообещали в МВД МВД России пообещало принять самые жесткие меры за провокации с наркотиками при сборе доказательств.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Музыка Группировка «Ленинград» откроет фестиваль «Нашествие-2019» Группировка «Ленинград» откроет фестиваль «Нашествие-2019». Группа выступит на главной сцене фестиваля 18 июля, в четверг, в 21.00.

Финансы Европейские акции восстанавливаются за счет комментариев Драги Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.

Хоккей Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Космос В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М» НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.

Энергетика Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5% Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Политика Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.

Футбол «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Шоу-бизнес До Маркл принц Гарри был влюблен в Дженнифер Энистон До начала романа с Меган Маркл принц Гарри был увлечен другой голливудской актрисой — звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Политика Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Общество Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Экономика Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии Министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской комиссии по сотрудничеству Александр Новак сообщил, что две страны ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспия.

Шоу-бизнес Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Музыка На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» В интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг "предателями украинского народа" за их "пророссийскую" позицию, передает РБК.