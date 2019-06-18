Facebook решил назвать свою криптовалюту LibraРеальное время 06:18

с чего всё началось

Facebook объявил о планах запустить собственную криптовалюту к 2020 году.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

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Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Политика Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.

Политика В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.

Общество Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся Ритейлеры выразили готовность передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения.

Политика Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Общество Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.

Авто Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа Как сообщили в пресс-службе Toyota в России, россияне купили все доступные Toyota Supra A90 Edition за 4 часа с момента открытия приема заказов.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Происшествия В кемеровском аэропорту приземлился самолет НАТО В Кемеровском аэропорту приземлился самолет военно-воздушных сил Германии, принадлежащий НАТО.

Общество Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.

Политика Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.

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