Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту LibraРеальное время 06:18
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Технологии
«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 08:54
Общество
Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Ритейлеры выразили готовность передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 01:28
Политика
Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии
Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.
Обновлено в 03:19
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Авто
Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
Как сообщили в пресс-службе Toyota в России, россияне купили все доступные Toyota Supra A90 Edition за 4 часа с момента открытия приема заказов.
Обновлено в 06:52
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В кемеровском аэропорту приземлился самолет НАТО
В Кемеровском аэропорту приземлился самолет военно-воздушных сил Германии, принадлежащий НАТО.
Обновлено в 11:05
Общество
Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Политика
Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире
Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32
Интернет
Telegram-бот покажет утечку ваших паролей
Обновлено в 06:54
Политика
Если выборы завтра: кто проходит в Раду
На досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, шансы пройти в парламент имеют пять партий.
Обновлено в 08:01
Общество
Звезды оценили грандиозные выставки в Пушкинском музее
Матильда Шнурова, певица: "На открытии выставки коллекции Louis Vuitton Art Foundation в Москве"
Обновлено в 09:43
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном
Компания Nissan и поднебесный концерн Dongfeng обновили кроссовер Venucia T90.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт
Организатор провального турнира по киберспорту покинул свой пост
Генеральный директор спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта Александр Полинский ушел со своего поста.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в Китае
По информации ТАСС, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Томские медицинские организации вернули пациентам почти 100 000 рублей
109 медицинских организаций лечили пациентов Томской области по программе ОМС в минувшем году, в том числе 46 частных.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Испании в ходе антитеррористической операции задержали десять человек
Десять человек задержаны в ходе антитеррористической операции в Испании, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Обновлено в 07:00