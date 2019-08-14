Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователейРБК 19:38
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков.
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Один из участников форума «Территория смыслов» спросил Шарова, почему в России банк выдает более дорогие ипотечные кредиты, чем в Чехии.
Обновлено в 08:12
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Технологии
Обнаружены новые кибератаки на российские организации
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.
Обновлено в 09:17
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
В США назвали условия допуска самолетов Boeing 737 MAX к полетам
Напомним, что использование самолетов Boeing 737 MAX было приостановлено после двух катастроф, в которых погибли 246 человек.
Обновлено в 19:09
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Здоровье
Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году
"В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.
Обновлено в 11:00
Общество
Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено в 20:31
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Музыка
Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Религия
Жители Мордовии готовятся встретить Медовый Спас
В первый же день поста верующие встречают праздник Происхождения (или изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Обновлено в 21:23
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным
Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Число умерших от рака в России продолжает расти
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
Обновлено в 20:50
Наука
Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы
Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.
Обновлено в 04:51