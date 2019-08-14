Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Наука Названы продукты, защищающие курильщиков от рака Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.

Армия и оружие Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.

Культура В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата» Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.

Финансы В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3% Один из участников форума «Территория смыслов» спросил Шарова, почему в России банк выдает более дорогие ипотечные кредиты, чем в Чехии.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Технологии Обнаружены новые кибератаки на российские организации Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.

Кино В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.

Армия и оружие В США назвали условия допуска самолетов Boeing 737 MAX к полетам Напомним, что использование самолетов Boeing 737 MAX было приостановлено после двух катастроф, в которых погибли 246 человек.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Экономика Экономика Германии не оправдала ожиданий Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.

Здоровье Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году "В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.

Общество Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Здоровье Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Экономика В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.

Музыка Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".

Гаджеты Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.

Религия Жители Мордовии готовятся встретить Медовый Спас В первый же день поста верующие встречают праздник Происхождения (или изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Происшествия Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.

Здоровье Число умерших от рака в России продолжает расти Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.