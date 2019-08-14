Интернет

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователейРБК 19:38

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков.
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Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

РБК19:38

Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

РЕН ТВ16:25

Bloomberg сообщило о прослушке Facebook аудиосообщений пользователей

Известия17:08

Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

Газета.Ru16:57

СМИ: Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей

Life.ru16:34

Сотни людей прослушивали личные сообщения в Facebook по заказу соцсети

Телеканал 360°19:30

Bloomberg: Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей

ТАСС16:05
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