Интернет

Facebook признала незащищенность паролей пользователей соцсетиРидус 13:23

В компании пообещали, что уведомят тех пользователей, которых коснулся этот инцидент. По оценкам западных СМИ он мог затронуть около 600 млн пользователей Facebook, пишет «Интерфакс». Известно также, что пароли хранились в незащищенном формате с 2012 года.
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Facebook признала, что хранила пароли на серверах компании в открытом доступе

Эхо Москвы17:05

Эксперт прокомментировал хранение Facebook части паролей в незащищённом виде

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Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

ТАСС13:30

Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

Интерфакс12:51

Facebook хранила пароли миллионов пользователей в открытом виде, и сотрудники имели к ним доступ

Хакер Online15:30

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

РИА Новости13:52

Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»

Газета.Ru11:53
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