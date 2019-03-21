Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсетиРИА Новости 13:52
В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. "Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", — уточнили в соцсети.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Общество
Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России
«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Политика
Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области
Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено в 03:42
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес
Представители компании Air France подтвердили, что во время рейса из Амстердама в Лос-Анджелес на борту самолета скончался пес породы хаски.
Обновлено в 15:38
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией
Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
Обновлено в 14:34
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Общество
Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий
Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено в 14:03
Кино
Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»
Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Глава департамента судейства КХЛ объяснил, почему был засчитан победный гол СКА
Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский разъяснил эпизод в овертайме матча СКА – «Локомотив» (5:4 ОТ, 4-1).
Обновлено в 17:27
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Политика
Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47