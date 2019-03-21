Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсетиПетербургский дневник 15:52

Пароли большого числа пользователей популярной соцсети Facebook были доступны для сотрудников компании, сообщается на сайте корпорации.

Политика Зеленский назвал приемлемые для него компромиссы по Крыму и Донбассу Напомним, что согласно опросам, Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Экономика Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

Шоу-бизнес Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.

Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу Переброска шести американских бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительную напряжённость, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.

Наука Световая левитация поможет управлять космическими кораблями Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.

Финансы Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Кино Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Кино Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Кино Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» В Сети появился первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде», режиссером которого выступает Квентин Тарантино (Quentin Tarantino).

Общество Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.

Культура Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Армия и оружие Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.

Общество Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.

Спорт Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.