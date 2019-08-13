Интернет
Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователейМосква 24 04:25
Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что они предпочли остаться неназванными из-за опасений потерять работу.
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Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Газета.Ruвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
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