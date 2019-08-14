Интернет
Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователейREGNUM вчера в 19:52
Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источник.
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Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Газета.Ruвчера в 16:57
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