Интернет

Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователейМойка78 вчера в 23:40

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети. Как сообщает Bloomberg, в Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этим не занимаются.
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Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей

РБКвчера в 19:38

Сотни людей прослушивали личные сообщения в Facebook по заказу соцсети

Телеканал 360°вчера в 19:30

Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

РЕН ТВвчера в 16:25

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Известиявчера в 17:08

Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

Газета.Ruвчера в 16:57

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Интерфаксвчера в 19:59

Bloomberg: Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей

ТАССвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:38, Ашберн

Facebook попался на прослушке

Вести.UZ03:04
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
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