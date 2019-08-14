Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователейМойка78 вчера в 23:40
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети. Как сообщает Bloomberg, в Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этим не занимаются.
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Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Газета.Ruвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
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