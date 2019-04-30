Интернет
Цукерберг презентовал новый дизайн FacebookЕвразия Daily вчера в 21:55
На ежегодной конференции Facebook создатель самой массовой социальной сети в мире Марк Цукерберг презентовал её новый дизайн, который пользователи смогут оценить в ближайшие месяцы. Основное нововведение касается различных групп и направлено на то, чтобы упростить общение через соцсети.
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Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019
Обновлено в 02:33
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Хоккей
Открытие трансферного окна КХЛ, рынок обменов, онлайн
Пока клубы не спешат взрывать трансферные бомбы, вспомним, что за океан этим летом уезжает Виталий Кравцов.
Обновлено в 01:00
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Делегация общественников из США прибыла в Крым
С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Общество
В Японии началась церемония интронизации нового императора
Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:39
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено вчера в 13:23
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
Дрэймонд Грин получил четвёртый технический фол в плей-офф
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во втором матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» получил технический фол, который стал для него четвёртым в нынешнем плей-офф НБА.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь
Актриса с мужем решились на первую фотосессию с Вероникой. Многие звезды стараются не показывать своих детей на публике.
Обновлено в 00:00
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27