Интернет

Цукерберг презентовал новый дизайн FacebookЕвразия Daily вчера в 21:55

На ежегодной конференции Facebook создатель самой массовой социальной сети в мире Марк Цукерберг презентовал её новый дизайн, который пользователи смогут оценить в ближайшие месяцы. Основное нововведение касается различных групп и направлено на то, чтобы упростить общение через соцсети.
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Фейсбук обновит дизайн сайта и мобильного приложения, чтобы добиться большей конфиденциальности общения

Эхо Москвы03:30

Facebook обновит дизайн в попытке добиться большей конфиденциальности

ТАССвчера в 16:22

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ПРАЙМвчера в 15:12

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Коммерсантъвчера в 15:58

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

РБКвчера в 15:27

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Газета.Ruвчера в 17:14

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Ведомостивчера в 14:33
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Алсу примет участие в Евровидении-2019

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В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
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Делегация общественников из США прибыла в Крым

С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
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Общество

В Японии началась церемония интронизации нового императора

Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:39
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено вчера в 13:23
Авто

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В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
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Хоккей

Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

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Обновлено в 05:22
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Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

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Обновлено в 04:00
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В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

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Экономика

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Обновлено вчера в 07:51
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

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Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во втором матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» получил технический фол, который стал для него четвёртым в нынешнем плей-офф НБА.
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Шоу-бизнес

Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь

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Сторонники КПРФ начали шествие в Москве

В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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